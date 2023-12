42 lata od Stanu Wojennego: Prezydent dziękuje opozycjonistom

Dziękuję państwu za wkład w odrodzenie Rzeczypospolitej. Nie w odrodzenie się Rzeczpospolitej, ale właśnie w odrodzenie Rzeczypospolitej – powiedział w środę prezydent Andrzej Duda do działaczy opozycji antykomunistycznej.

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych działaczom opozycji antykomunistycznej w 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Podczas uroczystości prezydent przypomniał, że „42 lata temu gen. Wojciech Jaruzelski jako przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ogłosił rano w telewizji stan wojenny”.

„Nazywamy to bardzo często +czarną nocą stanu wojennego+, +czarną nocą Polski+. Prawda jest taka, że rzeczywiście w dotychczasowych naszych dziejach był to jak do tej pory – i mam nadzieję, że na zawsze – ostatni moment, kiedy Polacy w większości absolutnie z całą pewnością mieli wrażenie, że świat wali im się na głowę. Przy czym częściej ten świat na głowę w tamtym momencie się zawalił” – powiedział.

„Dzisiaj, po 42 latach, spotykamy się w Pałacu Prezydenckim i mam ten zaszczyt, jako przedstawiciel pokolenia dzieci, odznaczyć bohaterów tamtych dni, pokolenia moich rodziców” – mówił Andrzej Duda. „Wszystkim z państwa z osobna, wręczając te odznaczenia, powiedziałem, że dziękuję za wkład w odrodzenie Rzeczypospolitej. Nie w odrodzenie się Rzeczpospolitej, ale właśnie odrodzenie Rzeczypospolitej. Dziesięciomilionowy ruch Solidarności – ludzi bardziej i mniej zaangażowanych, bardziej i mniej odważnych, jak to w życiu – stanął i opowiedział się za Polską prawdziwie wolną, niepodległą, suwerenną, taką, jaką w większości pamiętali z opowieści swoich rodziców i dziadków, o II Rzeczypospolitej” – mówił.

Andrzej Duda zaznaczył także, że „nie byłoby 1989 roku i tego wszystkiego, co później, gdyby nie odznaczeni działacze opozycji”.

„Państwa odznaczenia to jest prawda – za prawdziwą działalność i walkę o wolną Polskę” – powiedział.

PAP/ as/