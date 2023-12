Jacek Kurski odwołany z Banku Światowego

Minister finansów Andrzej Domański poinformował w środę, że otrzymał pismo z Banku Światowego, potwierdzające zakończenie współpracy z Jackiem Kurskim i Kacprem Kamińskim.

„Otrzymałem pismo z Banku Światowego, potwierdzające zakończenie współpracy z panami Kurskim i Kamińskim” – napisał w środę na swoim profilu na platformie X (d. Twitter) minister finansów Andrzej Domański. Chodzi o Jacka Kurskiego oraz Kacpra Kamińskiego.

Minister Finansów Andrzej Domański odwołał Jacka Kurskiego z funkcji zastępcy dyrektora wykonawczego szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie, o czym informował w połowie grudnia premier Donald Tusk.

Do odwołania Kurskiego konieczna była zmiana na stanowisku gubernatora w Banku Światowym – wcześniej to stanowisko pełnił prezes NBP Adam Glapiński, ale został on zastąpiony przez Domańskiego.

NBP przekazał swoje stanowisko, z którego wynika, że odwołanie Jacka Kurskiego odbywa się z naruszeniem prawa.

Departament Prawny NBP informuje, że reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP. Kwestie te jednoznacznie reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim – art. 11 ust. 3: „Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych”. To oznacza, że Rada Ministrów ma jedynie kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych.

Z kolei Kacper Kamiński w Banku Światowym pełnił funkcję doradcy dyrektora wykonawczego banku.

