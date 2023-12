Tym zawodom nie zagraża sztuczna inteligencja

Są pewne zawody, których nie zastąpi sztuczna inteligencja (AI), przynajmniej przez jakiś czas - informuje portal BBC, powołując się na raport banku inwestycyjnego Goldman Sachs.

W raporcie oszacowano, że AI zdolna do generowania treści może wykonać jedną czwartą całej pracy wykonywanej obecnie przez ludzi. W Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 300 milionów miejsc pracy może zostać przejętych przez komputery w wyniku automatyzacji.

„Mogłoby się to przydarzyć wielu ludziom, potencjalnie dość nagle, potencjalnie wszystkim w tym samym czasie. A to ma konsekwencje nie tylko dla tych osób, ale dla całej gospodarki” - powiedział Martin Ford, autor książki „Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything”.