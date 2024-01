Bruksela zawadą na wojnie przeciw "shrinkflacji"

Francuskie władze chcą zobowiązać sprzedawców i producentów, by informowali konsumentów o tym, że pomimo tej samej ceny ilość danego produktu się zmniejszyła, ale na przeszkodzie stoi prawo UE stanowiące, że to sprzedawca detaliczny, a nie dostawca, ma obowiązek rzetelnego informowania o wadze i cenie produktu.

Władze w Paryżu zwróciły się do UE z prośbą o zatwierdzenie działań mających na celu walkę ze „shrinkflacją”, czyli zmniejszaniem ilości produktów przy zachowaniu opakowania tej samej wielkości oraz tej samej ceny. Francuskie władze chcą zobowiązać sprzedawców detalicznych i producentów do informowania konsumentów o tym, że za mniejszą ilość produktu zapłacą tyle samo - napisał portal.

Sprzedawcy i producenci musieliby informować konsumentów, o ile produkt został zmniejszony „bezpośrednio na opakowaniu lub na etykiecie dołączonej do tego produktu lub umieszczonej w jego pobliżu„.

Komisja Europejska ma trzy miesiące na wydanie wiążącej decyzji. Projekt regulacji to następstwo inflacji cen produktów spożywczych, która w czerwcu 2023 r. wyniosła we Francji 13,5 proc. Na skutek tego wiele firm zaczęło sprzedawać mniejszą ilość produkowanych przez siebie artykułów, nie zmieniając wielkości opakowań.

Rzecznik francuskiego Ministerstwa Finansów powiedział we wtorek portalowi Just Food, że francuskie władze (szczególnie ministerstwo ds. małych przedsiębiorstw), „chciały działać w tej sprawie szybko”, ale na przeszkodzie stoi prawo UE stanowiące, że to sprzedawca detaliczny, a nie dostawca, ma obowiązek rzetelnego informowania o wadze i cenie produktu. Francja planuje teraz naciskać na konieczność udostępniania informacji o „shrinkflacji” w całej UE. Jeśli tak się stanie, odpowiedzialność spadnie na producentów, nie na sprzedawców.

Just Food przypomniał, że we wrześniu 2023 r. francuska sieć Carrefour umieściła na półkach sklepowych znaki „shrinkflacja”, by wyraźnie wskazywać marki, które zmniejszają rozmiar opakowań lub ilość produktu, ale nie ceny.

