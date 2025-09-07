Wrze wokół recyklingu. Handel nie chce ustawy ROP!

Projektowana ustawa o opakowaniach wprowadzająca mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) zawiera rozwiązania, które zaszkodzą przedsiębiorstwom i mogą doprowadzić do ograniczenia recyklingu - oceniła Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD) zrzeszająca sieci handlowe.

Ustawa wprowadza mechanizm Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Zgodnie z nim to producenci, a w praktyce także dystrybutorzy oraz importerzy, powinni ponosić odpowiedzialność finansową i organizacyjną za zagospodarowanie wprowadzanych na rynek opakowań w całym cyklu ich życia, również po ich wyrzuceniu. Celem jest tych regulacji ma być zapewnienie wysokiej jakości zbiórki selektywnej oraz recyklingu.

Handel: ROP to będą przeciwskuteczne przepisy

Według POHiD projekt przeczy tym założeniom i oznacza wprowadzenie poważnych utrudnień dla wszystkich interesariuszy.

„Wdrożenie ROP w obecnym kształcie sabotuje cele ustawy i szkodzi dobru konsumentów oraz przedsiębiorców. Taki kształt regulacji prowadzi do centralizacji systemu oraz wzrostu kosztów dla wszystkich uczestników rynku. Grozi też osłabieniem pozycji polskich produktów wobec tych pochodzących z państw, w których ROP jest lepiej przystosowany do potrzeb rynku lub też nie obowiązuje” – wskazała cytowana w komunikacie prezes POHiD Renata Juszkiewicz.

Dodała, że ze względu na złe założenia, wejście w życie przepisów w proponowanym kształcie grozi obniżeniem wskaźników recyklingu, co kwestionuje ich znaczenie dla środowiska.

»» Protesty branży recyklingu w sprawie ROP czytaj tutaj:

Nowy podatek „ekologiczny”? Prezydencie, wetuj!

Centralizacja i biurokracja

Jak zauważono w komunikacie POHiD, główną zmianą, przewidzianą w rządowym projekcie mechanizmu ROP, jest przekazanie kontroli nad obowiązkami producentów w zakresie realizacji celów zbiórki selektywnej oraz recyklingu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W opinii organizacji doprowadzi to do wzrostu biurokracji oraz kosztów ponoszonych przez producentów. Wpłynie również na obniżenie jakości usług.

W ocenie POHiD centralizacja systemu „przeczy zasadom wolnego rynku, prowadzi do likwidacji konkurencyjności wśród organizacji zajmujących się odzyskiem surowców, które pełnią obecnie kluczową rolę, koordynując działania producentów, sortowni oraz recyklerów”. W rezultacie może to doprowadzić do likwidacji tej branży.

Negatywny wpływ ROP na działalność sklepów

POHiD uważa, że producenci i dystrybutorzy zostaną obciążeni sztywnymi stawkami administracyjnymi za gospodarowanie odpadami opakowaniowymi, co będzie nieadekwatne do realnych kosztów i negatywie wpłynie na działalność sklepów. Brak mechanizmów odzwierciedlających realne koszty zagospodarowania odpadów przeczy - jak wskazano w komunikacie - dyrektywie unijnej dot. ROP, co może skutkować sankcjami wobec Polski.

„Apelujemy o wstrzymanie prac nad obecną formą ustawy i rozpoczęcie partnerskiego dialogu z handlem. Nasza branża jest zarówno dystrybutorem produktów w opakowaniach, jak i ich producentem, ze względu na cieszące się coraz większą popularnością marki własne, również tworzone przez sieci handlowe. Jako ważny uczestnik procesu obiegu opakowań, jesteśmy gotowi współpracować przy budowie systemu, który faktycznie zrealizuje cele środowiskowe, przy jednoczesnej dbałości o rynek i konsumentów” - podkreśliła Juszkiewicz.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dziura budżetu głęboka na 400 mld zł? To możliwe

Obajtek: w dwa lata zaorali krajową gospodarkę

Brakuje rąk do pracy? Ściągnijmy do kraju… Polaków!

»»Reparacje wojenne od Niemiec: straty Polski to 10 bilionów euro! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!