Orban jak Tusk? RMF: "Może być szefem Rady Europejskiej"

Orban zajmie stanowisko piastowane niegdyś przez Donalda Tuska? Byłoby to polityczne trzęsienie ziemi!

Jak donosi rozgłośnia RMF24 Czeka nas trzęsienie ziemi w Brukseli? Orban może zastąpić Michela w Brukseli trwa wielkie polityczne zamieszanie.

Orban szychą w Brukseli?

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel dał znać, iż weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i jeśli uzyska mandat, zrezygnuje ze stanowiska. To nie jest aż tak zaskakująca jak kandydat, który mógłby go zastąpić - tym kimś ma być… premier Węgier - Victor Orban!

Organ uznawany jest za enfant terrible Unii Europejskiej, co sprawia, że jego kandydatura jest zaskakująca.

Jednak, jak podkreśla Politico, cytowane przez rmf24.pl, Węgry pełnić będą przewodnictwo w RE od lipca do grudnia, zaś eurowybory odbyć się mają właśnie w tym terminie - tym samym Orban zająłby stanowisko szefa RE „z automatu”.

Europejski enfante terrible

Orban od wielu lat uznawany jest za najbardziej krnąbrnego polityka UE. W ostatnim czasie zaś zasłynął z blokowania pomocy dla Ukrainy - w grudniu zawetował pakiet pomocy UE wynoszący 50 mld euro. Konsekwentnie sprzeciwia się też akcesji tego kraju do UE.

Co istotne - spekuluje się, że eurowybory mają być też przełomem dla obecnego premiera Polski Donalda Tuska - opozycja sugeruje, że Tusk chce „przeczekać” do europejskiej elekcji by zająć ważne stanowisko w UE. Czy Orban „wygryzie” polskiego premiera w Brukseli?

Politico/ rmf24/ as/

