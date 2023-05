ARP: Spadki cen na rynku węgla

W kwietniu tego roku na międzynarodowym rynku węgla przeważały trendy spadkowe, a największa dynamika spadków cen miała miejsce w obszarze rynku europejskiego - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Jak zauważono w opublikowanym w czwartek przez katowicki oddział ARP comiesięcznym podsumowaniu zagranicznych publikacji prasowych na temat światowego rynku węgla w kwietniu br., spadkom cen węgla w tym miesiącu sprzyjały m.in. utrzymujące się wysokie stany zapasów w europejskich portach przeładunkowych, zwiększające się na skutek silnego importu i niewielkiej sprzedaży. Sprzyjał temu kończący się okres zimowy.

Na początku kwietnia poziom zapasów wynosił 5,65 mln ton, zwiększając się w końcu miesiąca do 5,74 mln ton. To najwyższy poziom zapasów węgla w europejskich terminalach od dwóch miesięcy. „Niestety, obecne perspektywy popytu na węgiel w Europie raczej nie wskazują na ich stopniowy ubytek” - oceniają eksperci.

„W Niemczech zakładane marże dla energetyki węglowej do czwartego kwartału br. pozostają ujemne i mniej korzystne w porównaniu do generacji energii z gazu. Zakłada się natomiast, iż w 2024 r. marże dla energetyki węglowej będą o 8 euro/MWh wyższe w porównaniu z energetyką gazową, co wzmacnia pespektywy zapotrzebowania na węgiel w kolejnym roku” - czytamy w opracowaniu.