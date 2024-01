Ropa zdrożała. Jaka cena?

We wtorek ok. godz. 17.30 ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie drożała o 1,27 proc., do 77,09 dol. za baryłkę. Rosły też notowania ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 1,48 proc., do 71,87 dol. za baryłkę.

We wtorek ok. godz. 7.30 ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie kosztowała ok. 76 dol. za baryłkę, ropa WTI z kolei - 70,64 dol.

