Miotła Tuska. Nadzorca przekopu Mierzei zwolniony

Nową szefową Urzędu Morskiego w Gdyni została Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, która na stanowisku zastąpiła kapitana Wiesława Piotrzkowskiego. Jakie były powody tej zmiany i co to oznacza dla projektów nadzorowanych przez Urząd Morski w Gdyni?

Gdyński Urząd Morski to instytucja, która dba o bezpieczeństwo morskie i nadzoruje cały szereg inwestycji prowadzonych w ramach infrastruktury portowej. Zmiana na stanowisku szefa UM oczywiście zastanawia nie tylko wielu specjalistów zajmujących się branżą morską. Zmusza też do postawienia pytania o to, jakie będą dalsze losy kilku kluczowych projektów nadzorowanych przez tę instytucję.

Zmiana bez wpływu na prowadzone inwestycje?

Co z planowaną budową portu zewnętrznego w Gdyni? Czy nie jest zagrożona budowa falochronu, toru wodnego, obrotnicy i oznakowanie nawigacyjnego, które mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie jednostki regazyfikacyjnej skroplonego gazu ziemnego (terminal FSRU) na wodach Zatoki Gdańskiej? Co z inwestycjami prowadzonymi na Mierzei Wiślanej i wszystkimi innymi projektami, za które współodpowiada UM?

Dyrektorów urzędów morskich powołuje i odwołuje minister właściwy ds. gospodarki morskiej, tj. minister infrastruktury. W związku z tym, Urząd Morski w Gdyni nie jest właściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie o powody odwołania dra kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego, nie mamy takiej wiedzy - tłumaczy w rozmowie z serwisem wGospodarce.pl Magdalena Kierzkowska, rzecznik Urzędu Morskiego w Gdyni.

Co czeka nadzorowane przez UM inwestycje i projekty?

Nie ma również informacji na temat ewentualnego zaprzestania kluczowych inwestycji, nadzorowanych przez Urząd Morski w Gdyni w związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora tj. np. budowy falochronów zewnętrznych Portu Gdynia, falochronu osłonowego dla terminala FSRU w na Zatoce Gdańskiej czy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańsk - dodaje Magdalena Kierzkowska.

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska (L) została nową dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni decyzją resortu infrastruktury z dniem 16 stycznia 2024 roku / autor: materiały prasowe

Kim jest nowa dyrektor

Dodajmy, iż nową dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni powołał minister infrastruktury z dniem 16 stycznia 2024 roku. Anna Stelmaszyk-Świerczyńska to absolwentka Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczęła w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego w Tczewie, gdzie zdobyła doświadczenia jako magister inżynier hydrotechnik, na stanowiskach od majstra budowy do kierownika działu technicznego.

Szefowa Urzędu Morskiego pracuje w UM w Gdyni od 2003 roku, wcześniej była zastępcą poprzedniego szefa placówki i zajmowała się kwestiami technicznymi. Odpowiadała między innymi za ochronę brzegów morskich, planowanie przestrzenne na morzu, uzgadnianie decyzji planistycznych w pasie nadbrzeżnym oraz budowę i utrzymanie infrastruktury dostępowej do portów.

Zwolniony ze stanowiska dr inż kpt. ż.w. Wiesław Piotrzykowski był szefem UM w Gdyni od 2016 roku (powołał go ówczesny minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk), wcześniej blisko 20 lat był kapitanem Portu Gdańsk. To były absolwent obu gdyńskich uczelni morskich, tj. Wyższej Szkoły Morskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na morzu. Pracował także jako wykładowca akademicki, specjalizujący się w obszarze transportu, manewrowania statkami, bezpieczeństwa i ochrony.

Artur Ceyrowski

