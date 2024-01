Spadek cen producentów wspiera dezinflację konsumencką

Głębszy, od spodziewanego przez rynek, spadek cen producentów przyniesie szybką dezinflację cen konsumpcyjnych – oceniają ekonomiści, komentujący dane GUS o grudniowych cenach produkcji sprzedanej przemysłu.

GUS podał, że ceny producentów w grudniu 2023 r. spadły o 6,4 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu do listopada minionego roku ich spadek wyniósł 0,8 proc. Czytaj więcej: Rynek nie przewidział takiego spadku cen

„Deflacja PPI w grudniu pogłębiła się – ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 6,4 proc. r/r wobec -5,1 proc. r/r w listopadzie. W ujęciu miesięcznym ceny ponownie się obniżyły, o 0,8 proc. m/m. Silna deflacja to m. in. efekt korekty w branży naftowej (-3,7 proc. m/m), ale spadki cen w przetwórstwie są powszechne - wystąpiły w 18 z 22 branż przetwórstwa. Deflacja PPI wpiera proces dezinflacji CPI, szczególnie w odniesieniu do cen towarów” – skomentowali dane ekonomiści PKO BP.