Amerykański gaz via Polska na Ukrainę
Orlen dostarczy w 2026 r. ukraińskiemu Naftogazowi ponad 300 mln metrów sześciennych gazu pochodzącego z dostaw amerykańskiego LNG - poinformował w piątek płocki koncern.
„Orlen i Naftogaz podpisali porozumienie, określające warunki przyszłego kontraktu na dostawy gazu. Polska spółka dostarczy ukraińskiemu partnerowi ponad 300 mln metrów sześciennych gazu. Surowiec będzie pochodził z dostaw amerykańskiego LNG odbieranych przez Orlen” - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.
Dodała, że porozumienie w tej sprawie podpisano podczas organizowanej przez Atlantic Council konferencji poświęconej transatlantyckiej współpracy energetycznej. Zgodnie z listem intencyjnym - wskazano - kontrakt będzie obejmował dostawę trzech ładunków amerykańskiego LNG w I kwartale 2026 roku.
Ładunki zostaną sprowadzone przez Orlen do jednego z dwóch terminali, w których koncern ma zarezerwowaną przepustowość, a następnie poddane regazyfikacji i przesłane gazociągami na Ukrainę.
„Strony zadeklarowały szybkie uzgodnienie finalnych warunków handlowych i podpisanie właściwego kontraktu. Dzięki porozumieniu, wolumen gazu w ramach wszystkich umów z Naftogazem wyniesie łącznie prawie miliard m sześc.” - poinformował Orlen.
PAP, sek
