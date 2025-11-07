Ośmiodniowa rewolucja komunikacyjna w stolicy

Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna nie będą zatrzymywały się pociągi. Prace torowe nie wiążą się jednak z wyłączeniem z użytku całego dworca - będzie można korzystać z części handlowej, nadziemnej i podziemnej.

W tym czasie wykonane zostaną m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone zostanie także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Kasy biletowe na Dworcu Centralnym. W czasie remontu będzie można korzystać z części handlowej, nadziemnej i podziemnej dworca / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Pociągi dalekobieżne ominą Dworzec Centralny

Przez ten czas pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Od 8 do 16 listopada na peronach Dworca Centralnego nie będą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne / autor: Fratria / JS

Warszawa Śródmieście i pociągi podmiejskie kursują bez zmian

Bez zmian będą kursowały pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej), przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymają się także wybrane pociągi PKP Intercity.

„Linia SKM S3 zostanie podzielona w tym czasie na dwie części. Z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą jeździły jako S3, a między Warszawą Wschodnią i Legionowem jako S30. Kursy będą co ok. 60 minut. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy będą dla linii S1, S2, S4 i S40” - poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Pasażerowie, którzy będą chcieli przedostać się z Warszawy Gdańskiej do centrum stolicy powinni skorzystać z dodatkowej linii tramwajowej 77. Tramwaje będą kursowały między Ratuszowa-ZOO a PKP Służewiec – przez Aleję Niepodległości i Aleję Jana Pawła II, czyli połączą Dworzec Centralny i Warszawę Gdańską. Połączenie to, z centrum miasta, umożliwią także pociągi metra linii M1 oraz tramwaje linii 15.

Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można w pobliżu stacji: Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Z kolei informatorzy ZTM pojawią się w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym.

W tym czasie wszystkie bilety PKP IC będą honorowane w warszawskiej komunikacji miejskiej.

PAP, sek

