Konflikt w prokuraturze: Ważny list Barskiego

Jak czytamy na portalu wPolityce: Dariusz Barski, legalny Prokurator Krajowy wystosował list otwarty do Adama Bodnara. List jest podyktowany piątkową uchwałą Izby Karnej Sądu Najwyższego, która uznała styczniowe przejęcie Prokuratury Krajowej za nielegalne. Barski domaga nie powrotu do swojego gabinetu legalnego Prokuratora Krajowego i zaprzestania łamania prawa.

Jak czytamy na portalu wPolityce.pl w piśmie Barskiego do Bodnara prokurator pisze następująco:

Z uwagi na treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2024 roku o sygn. I KZP 3/24 zwracam się do Pana Ministra jako Prokuratora Generalnego o podjęcie niezwłocznych i koniecznych działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, w szczególności umożliwienie mi faktycznej realizacji kompetencji Pierwszego Zastępcy Prokuratora - Prokuratora Krajowego, którą to funkcję sprawuję nieprzerwanie od 18 marca 2022 roku, w tym zobowiązanie podległych Panu prokuratorów oraz innych funkcjonariuszy publicznych i pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury do powstrzymania się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających mi realizację moich ustawowych uprawnień, a w pierwszej kolejności - o odblokowanie dostępu do siedziby Prokuratury Krajowej i mojego gabinetu