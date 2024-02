NBP: Banki zaostrzają politykę kredytową dla firm

Banki zapowiadają w I kwartale br. m.in. zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla dużych firm oraz utrzymanie kryteriów dla kredytów mieszkaniowych - wskazano w informacji Narodowego Banku Polskiego.

W poniedziałek NBP opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Omówiono w niej zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, zaobserwowane w IV kwartale 2023 r., oraz przewidywania banków co do I kw. 2024 r.

Na I kwartał 2024 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania krótko- i długoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw, długoterminowych kredytów dla MSP oraz kredytów konsumpcyjnych, a także utrzymanie kryteriów w przypadku kredytów krótkoterminowych dla MSP i kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie banki oczekują wzrostu popytu na wszystkie rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw, utrzymania popytu na kredyty konsumpcyjne i jego spadku na kredyty mieszkaniowe - wskazano w raporcie.

Z ankiety wynika, że w IV kwartale 2023 r. zaostrzyły politykę kredytową w większości segmentów rynku kredytowego. Głównymi przyczynami tego zaostrzenia były: spadek jakości portfela kredytowego i pogorszenie perspektyw makroekonomicznych.

Zmianom polityki kredytowej towarzyszył wzrost popytu na większość rodzajów kredytów, z wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla dużych przedsiębiorstw i MSP.

pap, jb