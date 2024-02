Zamiast 800+ otrzymasz 1200+ na dziecko. Jeden warunek

Ostatnie zmiany w systemie świadczeń rodzinnych przynoszą ulgę wielu rodzinom w Polsce. Oprócz popularnego programu Rodzina 800+, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził dodatkową inicjatywę - Program 400 Plus, który również w tym roku jest kontynuowany. Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi jest przyznawane bez względu na dochody.

Zgodnie z aktualizacją, świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ zostało podniesione do 800+ złotych na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Jednakże dla niektórych rodzin, szczególnie tych korzystających z usług żłobka lub klubu dziecięcego, istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe 400 złotych miesięcznie w ramach programu 400 Plus.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi - podaje portal gov.pl

Przeznaczenie środków oraz kwota wsparcia

Program 400 Plus, znany również jako „żłobkowy”, skupia się na wspieraniu rodziców w pokryciu kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach lub klubach dziecięcych. Świadczenie to może być także wykorzystane na zatrudnienie opiekuna dziennego. Istotnym warunkiem jest jednak rejestracja placówki w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Dofinansowanie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem - przekazuje MInisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Warto zaznaczyć, że środki te nie są przekazywane bezpośrednio rodzicom, lecz są przelewane na konto placówki opiekuńczej lub opiekuna dziennego.

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka - dodano.

W jaki sposób składać?

Trwa nabór wniosków na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 lutego 2024 roku i potrwa do 30 kwietnia 2024 roku. Nowy okres rozliczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2024 roku i zakończy 31 maja 2025 roku. Dzięki temu rodziny mogą kontynuować otrzymywanie świadczenia wychowawczego bez przerwania jego wypłat.

Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

