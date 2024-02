Szef PiS: Wojciechowski powinien zakończyć misję

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski powinien zakończyć swoją misję; będę go dzisiaj o to prosił, ale nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie - powiedział w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Dziennikarze w Sejmie pytali prezesa PiS, czy jest zadowolony z pracy Wojciechowskiego.

Szef PiS deklaruje

„Sądzę, że pan komisarz, i dzisiaj go będę telefonicznie, bo nie mogę inaczej, prosił o to - powinien zakończyć swoją misję” - powiedział Kaczyński.

Jak dodał prezes Jarosław Kaczyński:

Ale czy zakończy, tego po prostu nie wiem, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie. To jest wyłącznie jego decyzja, ale ze względu na te bardzo niefortunne wypowiedzi, powinien tę swoją misję zakończyć. To zresztą jest jej skrócenie tylko o kilka miesięcy, bo przecież kolejny komisarz będzie wyłoniony przez obecną większość

PAP/ as/

