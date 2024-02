Fotowoltaika – Ty też możesz być producentem zielonej energii

W obliczu zmian w podejściu do ochrony klimatu, jakie obserwujemy w ostatnich latach w Europie, zwiększa się świadomość społeczeństwa. Mamy takie coraz większe poczucie odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dostrzegamy konieczność oszczędzania energii oraz współuczestniczenia w jej produkcji, np. poprzez przydomowe i balkonowe instalacje fotowoltaiczne.

Choć prosumenckie instalacje fotowoltaiczne kojarzą nam się najczęściej z panelami umieszczanymi na dachach domów jednorodzinnych, na popularności zyskuje ostatnio także tzw. fotobalkonika. Rozwiązanie to pozwala na przekształcenie balkonu (także w bloku) w miejsce, w którym będzie wytwarzana energia elektryczna i daje szansę na oszczędność nawet 40 proc. w skali roku na rachunkach za prąd. Taki system także posiada wszelkie certyfikaty, zapewniając bezpieczny i profesjonalny montaż paneli, a użytkownik może na bieżąco monitorować zużycie energii za pomocą dedykowanej aplikacji W aktywną promocję efektywnego zarządzania zużyciem prądu włączyła się wywodząca się z Pomorza Energa Obrót. Oferta spółki trafia zarówno do klientów indywidualnych i biznesowych, a na decyzje konsumentów nierzadko mają wpływ różne formy dofinansowania do inwestycji.

Wybór paneli słonecznych powinno poprzedzić dokładne rozeznanie rynku, zarówno pod względem firm oferujących instalacje, jak i zestawów instalacji jakie dane fimry oferują. Pod uwagę należy wziąć kilka czynników, w tym: wydajność, trwałość, żywotność, powierzchnię dostępną pod inwestycję oraz cenę.

Instalacja fotowoltaiczna doskonale sprawdza się również w parze z pompą ciepła. Fotowoltaika jest w stanie produkować energię, którą pompa ciepła zużyje (czasem nawet bezpośrednio) aby wytworzyć ciepło. Warto zastanowić się nad takim połączeniem, zwłaszcza w przypadku budynków o dużym zapotrzebowaniu na energię cieplną i elektryczną.