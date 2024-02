Internetowy numer „na influencera”

Cyberprzestępcy, by uśpić czujność potencjalnych ofiar w internecie stosują już nawet techniki „deep fake” do kreacji wizerunku znanych osób, które zachęcają do skorzystania z „ ogromnych zysków w krótkim czasie” - ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego.

Uważaj na oferty fałszywych inwestycji! Cyberprzestępcy wykorzystując technikę „deepfake” zamieszczają nagrania wideo, w których podszywają się pod znanych influencerów.

Jeśli spotkasz się z ofertą ogromnych zysków w krótkim czasie, do której zachęca Cię postać znana medialnie – zachowaj czujność! Cyberprzestępcy stosują tę metodę, aby okradać użytkowników sieci! - podkreślaja eksperci od cyberbezpieczeństwa KNF.

