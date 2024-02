Donald Trump oferuje "złote buty". Znamy cenę

Donald Trump, dzień po tym, jak został skazany na karę 350 mln grzywny za zawyżenie swojego oświadczenia majątkowego, wprowadził na rynek nowe złote buty - informuje portal Polsat News.

Były prezydent USA Donald Trump w Filadelfii zaprezentował złote buty z biało-czerwoną podeszwą.

– Myślę, że to będzie duży sukces – powiedział Donald Trump

Złote trampki z biało-czerwoną flaga można nabyć za 399 dolarów, czyli około 1600 zł.

Uczestnicy słuchają, jak były prezydent Donald J. Trump przemawia podczas wiecu Get Out the Vote / autor: PAP

Sora. Nowe narzędzie ChatGPT szokuje świat

Polska bije rekordy. Ponad 51,8 mld euro sprzedanej żywności

polsatnews, jb