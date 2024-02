Optymizm w finansach, czarno widzą w budownictwie

W lutym 2024 r. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym lub wyższym od sygnalizowanego w styczniu - podał Główny Urząd Statystyczny. W przypadku danych wyrównanych sezonowo, w większości obszarów wskaźnik ten jest na poziomie zbliżonym do prezentowanego w ubiegłym miesiącu.

„Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian lub pogorszenie składowych diagnostycznych, natomiast w przypadku prognostycznych poprawę. Jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (plus 18,9) oraz informacja i komunikacja (plus 11,1) oceniają koniunkturę najbardziej korzystnie, choć poniżej średniej długookresowej (odpowiednio plus 25,6 i plus 18,0). Najbardziej pesymistyczne oceny formułują podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (minus 8,2), zakwaterowanie i gastronomia (minus 6,0) oraz budownictwo (minus 5,5)” - napisano w komentarzu do badania.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 8,2 (przed miesiącem minus 10,5).

BUDOWNICTWO

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 5,5 (przed miesiącem minus 7,1).

HANDEL HURTOWY

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 0,5 (przed miesiącem minus 1,9).

HANDEL DETALICZNY

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 3,8 (w styczniu minus 4,4).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,2 (przed miesiącem minus 3,3).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w lutym na poziomie minus 6,0 (przed miesiącem minus 11,9).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 11,1 (przed miesiącem plus 11,6).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 18,9 (przed miesiącem plus 19,0).

PAP Biznes, sek

»» O pesymiźmie konsumentów czytaj tutaj:

Gdzie ten optymizm?

Sprzedaż detaliczna – wzrost powyżej konsensusu