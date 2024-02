"W tej branży Polska jest potęgą"

Polska odpowiada za 40 proc. produkcji urządzeń AGD w UE - wynika z „raportu rynku AGD 2023/204” przygotowanego przez związek producentów AGD Applia. W 2023 roku, firmy AGD zainwestowały ponad 2 mld zł, w rozwój nowoczesnych linii produkcyjnych, cyfryzację i automatyzację.

Polska odpowiada za 40 proc. produkcji urządzeń AGD w UE - wynika z „raportu rynku AGD 2023/2024”, zaprezentowanego w środę, przez związek producentów AGD Applia. Dodano, że w 2023 roku, firmy AGD zainwestowały ponad 2 mld zł, w rozwój nowoczesnych linii produkcyjnych, cyfryzację i automatyzację.

Zgodnie z raportem, branża AGD zatrudnia w Polsce ok. 35 tys. osób. Według szacunków Applia, sektor AGD zatrudnia ok.110 tys. ludzi. Łączne przychody największych producentów, dostawców i importerów z produkcji, oraz sprzedaży AGD, w Polsce i za granicą wyniosły ok 44 mld zł - ocenili autorzy.

W raporcie wskazali, że przeciętne wynagrodzenie w przemyśle to 7 tys. zł brutto. Dodali, że stawka ta wzrosła w ciągu ostatnich 4 lat o 35 proc.

Zauważyli również, że w ubiegłym roku wytworzono 26 mln sztuk AGD, większość wolumenu, przypada na AGD, czyli 22,9 mln sztuk. Podkreślili, że produkcja w polskich fabrykach zmalała o 11 proc. Zwrócono uwagę, że w 2-23 r. wolumen wytworzonego AGD, spadł do poziomu z 2014 r. Eksperci dodali, że w tamtym czasie moce polskich fabryk były niższe niż obecnie.

Autorzy raportu, poinformowali, że w kwestiach małych AGD, w Polsce produkuje się tylko trzy kategorie sprzętu - odkurzacze, ekspresy do kawy, oraz miksery. Ilościowo w 2023 r. wyprodukowano 3,1 mln urządzeń, z czego 2/3 to ekspresy do kawy.

Zaznaczyli, że ilościowo i wartościowo największą grupę stanowią pralki, to 26 proc. wolumenu sprzętu wielkogabarytowego, i 27 proc. wartości całej produkcji AGD w Polsce. APPLIA Polska to związek reprezentujący branże producentów AGD. Działa w Polsce od 2004 roku. Należy do niego 35 firm, zatrudniających 32 000 tys. osób.

pap, jb