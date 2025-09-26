Sukces prezydenta! „Oryginalny” CPK dostał drugą szansę

Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt skierowano do dalszych prac w komisji. Zakłada on m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska.

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211 posłów, a 12 wstrzymało się od głosu. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu do dalszych prac w komisji infrastruktury.

Kto jak głosował?

Za dalszymi pracami nad projektem prezydenta Karola Nawrockiego były Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Razem, Republikanie i Konfederacja Korony Polskiej.

Przeciw głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy.

O wyniku głosowania zdecydował podział w klubie Polska2050.

Prezydencki projekt to projekt obywatelski poparty przez 200 tys. osób

Prezydencki projekt przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości. Zakłada on też: przeniesienie całego ruchu lotniczego z warszawskiego Lotniska Chopina na CPK najpóźniej do końca 2032 r., wprowadzenie zakazu dofinansowywania połączeń lotniczych przez państwowe podmioty oraz finansowanie programu CPK za pomocą skarbowych papierów wartościowych na co najmniej 66,18 mld zł.

Projekt ten jest powtórzeniem inicjatywy obywatelskiej #TakDlaCPK z wiosny tego roku, popartej przez ponad 200 tys. obywateli, którą Sejm odrzucił bez rozpatrywania.

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki prezentując w Sejmie założenia ustawy podkreślał, że projekt jest „kontynuacją woli obywateli” i ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa oraz rozwoju infrastruktury transportowej.

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek wskazywał z kolei, że rząd nie potrzebuje ustawy do realizacji CPK, ponieważ inwestycja jest już konsekwentnie prowadzona.

