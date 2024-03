Zapłacimy miliardy za bonus dla usług kosmetycznych

Koszt obniżenia stawki podatku VAT dla branży beauty z 23 proc. do 8 proc. wyniesie 2 mld 199,8 mln zł - podano w opublikowanej w piątek Ocenie Skutków Regulacji (OSR) dołączonych do projektu rozporządzenia resortu finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług.

W OSR podano, że w pierwszym roku wprowadzenia obniżonej stawki VAT do 8 proc. dla usług kosmetycznych skutek wyniesie 128,3 mln zł, przy założeniu, że nowelizacja wejdzie w życie od 1 kwietnia tego roku.

„W kolejnym roku 2025 wykazano skutek w wysokości minus 207,9 mln zł, natomiast w roku 2026 minus 221,7 mln zł. W latach 2027-2033 skutek szacuje się na poziomie ok. minus 234,5 mln zł dla każdego roku. Łączny skutek (dla 10 lat) obniżenia stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. będzie mieć ujemny wpływ na dochody budżetu państwa w wysokości ok. minus 2 200 mln zł” - podano w OSR.