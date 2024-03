Dr Smile ukarany: musi zapłacić 3,5 mln zł

Prezes UOKiK nałożył prawie 3,5 mln zł kary na Dr Smile, firmę oferująca ortodontyczne nakładki na zęby za nieprawidłowo zawierane umowy z klientami. Konsultanci firmy wykorzystywali presję czasu i techniki manipulacyjne.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w komunikacie, że spółka Dr Smile Polska oferowała korektę wad zgryzu poprzez stosowanie wyprodukowanych na zamówienie, spersonalizowanych nakładek prostujących zęby. Takich produktów nie można zwrócić, ponieważ są dostosowywane do konkretnego konsumenta.

„Klienci spółki poprzez jej stronę internetową rejestrowali wizytę w jednym z partnerskich gabinetów stomatologicznych. Tam wykonywali scan zębów, na podstawie którego Dr Smile przygotowywał plan leczenia i umawiał telefoniczną konsultację” - wyjaśnił UOKiK.

Oszukani przez Dr Smile

Kolejny etap działań przedsiębiorcy wzbudził wątpliwości Urzędu, tym bardziej że w 2023 roku trafiały do niego liczne skargi klientów.

Ruchome aparaty oferowane przez Dr Smile reklamowano hasłem „niewidoczna ortodoncja już średnio w 4-9 miesięcy”. Jednak konsumenci nie byli zadowoleni ani z usług, ani ze sposobu zawierania umów. Na Facebooku powstała nawet grupa „Oszukani przez Dr Smile”.

Klienci zarzucali firmie m. in. to, że rozmowa z konsultantem kończyła się zawarciem umowy na kilka do kilkunastu tys. zł i nie można było od niej odstąpić.

Z informacji przekazanych przez UOKiK wynika, że konsultant firmy „tak prowadzi rozmowę, że konsument nie wie nawet, że dokonuje zakupu, tylko myśli, że wybiera plan leczenia i będzie miał czas na zastanowienie”.

Dwa postępowania

Prezes Urzędu przeprowadził dwa postępowania wobec przedsiębiorcy – w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów oraz stosowania niedozwolonych postanowień w umowach. Oba zakończyły się wydaniem decyzji i nałożeniem kar – łącznie prawie 3,5 mln zł.

Dr Smile we wrześniu 2023 roku zakończył działalność w Polsce. Jak podaje Wikipedia firma została założona w Belinie w 2016 roku przez Jensa Urbaniaka and Christophera von Wedemeyera. Działa na terenie Niemiec.

PAP/bz

