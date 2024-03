Dolar coraz słabszą walutą. Nowe dane

W piątek po południu złoty pozostawał stabilny do euro, a umocnił się do dolara amerykańskiego. Polska waluta osłabiła się do franka szwajcarskiego. Około godz. 17 euro kosztowało 4,29 zł, dolar 3,92 zł, a frank 4,48 zł.

W piątek ok. godz. 17.00 euro pozostawało stabilne do złotego i było wyceniane na 4,29 zł. Dolar tracił 0,12 proc. i był wyceniany na 3,92 zł. Frank z kolei umacniał się o 0,16 proc. do 4,47 zł.

W piątek rano po godzinie 7.00 euro wyceniane było na 4,30 zł, dolar na 3,93 zł, a frank na 4,48 zł.

pap, jb