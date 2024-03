Granica z Ukrainą stoi. Kolejki TIR-ów na wiele dni

Ok. 650 kierowców tirów czeka w kolejce na wyjazd z kraju przez Dorohusk – podała w sobotę lubelska policja. Przed wszystkimi drogowymi przejściami z Ukrainą w regionie trwają protesty rolników.

Sierż. szt. Angelika Głąb-Kunysz z chełmskiej policji przekazała, że kolejka ciężarówek do przejścia w Dorohusku liczy 17 km i sięga do miejscowości Srebrzyszcze. Na wyjazd z kraju czeka ok. 650 pojazdów, co oznacza 289 godzin czekania na odprawę.

„Protestujący przepuszczają obecnie w kierunku Ukrainy jedną ciężarówkę na godzinę” – powiedziała policjantka. W nocy nie zanotowano żadnych incydentów.

Asp. Monika Ryczak z policji w Tomaszowie Lubelskim poinformowała, że kolejka do granicy w Hrebennem wynosi 12 km i sięga do miejscowości Zatyle. Czeka w niej ok. 400 pojazdów, co przekłada się na 70 godzin oczekiwania.

Z danych lubelskiej Izby Administracji Skarbowej wynika, że na przejściach z Ukrainą, gdzie odprawiane są ciężarówki do 7,5 tony, kolejki do granicy są mniejsze. W Zosinie stoi 100 pojazdów w 10-godzinnej kolejce, a w Dołhobyczowie jest 250 pojazdów, co oznacza 62 godziny czekania.

Protestujący przy granicy na bieżąco przepuszczają transporty z pomocą humanitarną i wojskową, z żywymi zwierzętami i autokary.

Na wszystkich przejściach drogowych z Ukrainą w woj. lubelskim trwają protesty rolników. Sprzeciwiają się oni wprowadzaniu unijnego zielonego ładu i napływowi towarów z Ukrainy.

Gabriela Bogaczyk (PAP), sek