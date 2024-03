Gest rolników na granicy: przepuszczają więcej TIR-ów

Do pięciu ciężarówek na godzinę zwiększono liczbę przepuszczanych tirów w kierunku Ukrainy przed przejściem w Dorohusku. Chcieliśmy przepuścić wszystkie tiry w kolejce do granicy, ale nie było na to pełnej zgody protestujących – poinformował przewodniczący protestu rolników w Dorohusku Wojciech Łoś.

Przewodniczący zapowiadał wcześniej w środę, że po godz. 13 protestujący przed przejściem w Dorohusku rolnicy odblokują przejazd w stronę Ukrainy i przepuszczą swobodnie wszystkie tiry czekające w kolejce do granicy. „Część organizatorów tego chciała, ale niestety nie było na to pełnej zgody wśród protestujących i ostatecznie ustaliliśmy, że zwiększymy liczbę przepuszczanych tirów - do pięciu na godzinę” – poinformował.

Wyjaśnił, że do tej pory przepuszczano jedną lub dwie ciężarówki z kolejki.

Jak mówił, jest to „gest w stronę kierowców ukraińskich, aby mogli wrócić do kraju, który jest w trudnej sytuacji, w okresie wojny”. „Czekamy teraz na reakcję premiera, ministra (rolnictwa - PAP) oraz Ukrainy” – przekazał Łoś.

W środę rano w ok. 70-godzinnej kolejce na wyjazd do Ukrainy przez przejście w Dorohusku stało 300 tirów.

Protestujący przy granicy na bieżąco przepuszczają transporty z pomocą humanitarną i wojskową, z żywymi zwierzętami i autokary.

Na wszystkich przejściach drogowych z Ukrainą w woj. lubelskim trwają protesty rolników. Sprzeciwiają się oni wprowadzaniu unijnego zielonego ładu i napływowi towarów z Ukrainy.

