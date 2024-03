Rosjanie atakują Rosjan! Nowa ofensywa

W konflikcie na Ukrainie walczą nie tylko Rosjanie i Ukraińcy, ale też szereg innych nacji. Niespodzianką dla niektórych może być fakt, że wielu Rosjan walczy też po stronie Ukrainy!

W ramach ukraińskich Sił Zbrojnych (ZSU) walczą ochotnicy z innych krajów - Zachodu, Azji, ale też… rdzenni Rosjanie! Ci ostatni tworzą prodemokratyczne lub antykremlowskie formacje, takie jak Legion Wolność Rosji, Batalion Syberyjski (złożony z ludów podbitych przez Rosję) czy Rosyjski Korpus Ochotniczy niejednokrotnie już dokonywały śmiałych akcji na terytorium Federacji Rosyjskiej. Teraz ruszyć mieli z kolejną ofensywą.

Jak donosi [telewizja Belsat](https://belsat.eu/pl/news/12-03-2024-atak-na-rosje-doniesienia-o-ostrych-walkach0, powołując się na rzecznika ukrańskiego wywiadu wojskowego (HUR), wspomniane trzy formacje zaatakować miały obwody biełgorodzki i kurski na terenie Rosji. Żołnierze nawet wystosowali specjalną odezwę, w której wskazują, iż… idą na wybory!

Jesteśmy takimi samymi Rosjanami jak wy. Też mamy prawo do wyrażenia swojej woli. A nasza wola to nieuznawanie krwawego dyktatora za prezydenta Rosji. Zrobimy wszystko, żeby przeprowadził się z Nowo-Ogariowa do polarnych wilków [aluzja do kolonii karnej “Wilk Polarny”, w której zmarł Aleksiej Nawalny – belsat.eu]. Wiemy, jak tam odnoszą się do mieszkańców. Legion idzie na wybory. Czekajcie na nas!