Rosyjska ofensywa zbliża się do punktu kulminacyjnego

Wygląda na to, że rosyjska wiosenna ofensywa przeciwko Ukrainie zbliża się do punktu kulminacyjnego - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosyjska przestrzeń informacyjna reaguje dużym niepokojem na spowolnienie tempa rosyjskich działań i ukraiński potencjał przejęcia inicjatywy - zaznaczają eksperci.

Jak dodają, w rosyjskich mediach pojawia się coraz więcej głosów tworzących tło informacyjne, mające przygotowywać odbiorców do potencjalnej ukraińskiej kontrofensywy.

Wygląda na to, że rosyjska wiosenna ofensywa przeciwko Ukrainie na szeroką skalę osiąga punkt kulminacyjny - wskazują analitycy ISW.

Rosyjskie dowództwo będzie zmuszone do skierowania dużych sił na linię frontu, by nie dopuścić do punktu kulminacyjnego albo by rozpocząć nowe działania ofensywne - podkreślają. Jednocześnie jest mało prawdopodobne, że takie siły istnieją - podsumowuje ośrodek.

pap, jb