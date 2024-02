Rosjanie tracą myśliwce seriami. Nowa broń Ukraińców?

Siły Powietrzne Ukrainy zniszczyły w poniedziałek rano dwa rosyjskie samoloty bojowe: myśliwsko-bombowy Su-34 i wielozadaniowy myśliwiec Su-35 - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Telegramie. To już sześć zestrzelonych rosyjskich maszyn w ciągu ostatnich trzech dni.

„Dziś rano Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyły dwa rosyjskie samoloty, które wystrzeliwały pociski kierowane na pozycje naszych wojsk. (Został zniszczony - PAP) jeden myśliwiec bombardujący Su-34 i jeden myśliwiec Su-35” - napisano w komunikacie.

Potwierdził to bloger i analityk Michał Senajko:

Ukraińcy zgłaszają zestrzelenia kolejnych dwóch samolotów: Su-35 i Su-34. Rosyjscy bloggerzy potwierdzają stratę Su-35. To już chyba musi oznaczać wejście do akcji jakiegoś nowego systemu uzbrojenia. W F-16 na razie jeszcze wątpię. Niedawno prezydent Zelenski potwierdził, że Ukraina otrzymała nowe zestawy przeciwlotnicze, „które mogą zestrzelić wszystko”. Czyżby kolejne SAMP/T od Francji (zasięg do 150km)?