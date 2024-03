Kobieta i biznes. Nie tak to ma wyglądać!

54 proc. kobiet prowadzących biznes wskazuje, że ma do czynienia z motywowaniem do działania przez bliskich, natomiast 17 proc. spotyka się z wyrzutami, że zaniedbuje obowiązki domowe - wynika z raportu pt. „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”.

Po pierwsze: równy podział obowiązków

Z publikacji przygotowanej przez organizację wspierającą przedsiębiorczość kobiet, czyli Sukces Pisany Szminką, wynika, że 89 proc. ankietowanych kobiet (czyli prowadzących biznes bądź planujących taką działalność) uważa, iż obowiązki domowe powinny być dzielone sprawiedliwe na wszystkich członków rodziny.

Złe stare przyzwyczajenia

Niestety wciąż 40 proc. z nich deklaruje, że samodzielnie wykonuje większość prac domowych, a 14 proc. przyznaje, że wszystkie obowiązki spoczywają na nich.

Z kolei zapytane, jak bliscy odnoszą się do ich działalności biznesowej, ponad połowa badanych wskazała, że częściej ma do czynienia z motywowaniem do działania (54 proc.) niż z demotywacją (17 proc.). Z docenieniem spotyka się 53 proc. respondentek, natomiast z wyrzutami i wymówkami dotyczącymi zaniedbywania obowiązków domowych - 17 proc.

Czas na zmiany mimo reakcji najbliższych!

W raporcie zaznaczono, co piąta (20 proc.) badana przyznała, że wśród bliskich spotyka się z niekonstruktywną krytyką swoich przedsięwzięć zawodowych, a co czwarta (25 proc.) nie może liczyć na ich wsparcie. Jedynie 3 proc. uczestniczek badania określiło, że to partner/partnerka wypełnia większość obowiązków i taki sam odsetek powierza prace domowe zatrudnionej w tym celu osobie. Okazuje się również, że chociaż 45 proc. respondentek wskazuje, iż domownicy rozmawiają z nimi na temat problemów firmy, to 36 proc. przyznaje, że częściej bliscy unikają rozmów na ten temat.

Wyniki badania nie napawają optymizmem - oceniła współorganizatorka konkursu Bizneswoman Roku Magda Dziewguć z Sukcesu Pisanego Szminką, cytowana w raporcie.

Sukces w biznesie i wsparcie

Podkreśliła, że równy podział obowiązków domowych między partnerami jest warunkiem koniecznym do budowania sukcesu zawodowego bizneswomen.

Kobiety przeciążone pracami domowymi nie podejmują tak chętnie wyzwań rozwojowych a wręcz celowo ograniczają rozwój kariery. Rolą wspierających partnerów powinno być równe uczestnictwo w codziennych obowiązkach domowych, a także aktywne rodzicielstwo - powiedziała.

pap, jb