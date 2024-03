Adam Glapiński „nie odsunie się” od zarządzania NBP

Prezes NBP Adam Glapiński „nie odsunie się” od obowiązków na czas procedury mającej postawić go przed Trybunałem Stanu - wynika z sobotniej wypowiedzi wiceprezes NBP Marty Kightley.

„Nie odsunie się, to byłoby bardzo złe dla banku centralnego” - powiedziała wiceprezes NBP zapytana na antenie RMF FM, czy prezes NBP odsunie się od obowiązków na czas trwania procedury mającej postawić go przed Trybunałem Stanu.

Kightley oceniła, że procedura postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu to nagonka polityczna, która się zaczęła parę lat temu.

Dodała, że sprawa postawienia szefa NBP dotyczy niezależności banku centralnego, który jest niezależny i odgrywa „ogromną rolę” w gospodarce państwa i na tej niezależności opiera się ład i architektura gospodarcza kraju.

W opublikowanej w piątek rozmowie z agencją Bloomberga, poseł PO Janusz Cichoń, przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, koordynator wniosku ws. Trybunału Stanu dla prezesa NBP, poinformował, że wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu zostanie złożony w Sejmie we wtorek, 26 marca br.

„Zakładam, że to rozwiązanie jest możliwe i najlepsze z punktu widzenia bezpieczeństwa naszych finansów, czyli dymisja pana Adama Glapińskiego z zajmowanego stanowiska. Mam taką nadzieję, pewnie przekonamy się niebawem, czy nie jest to płonna nadzieja, ale zobaczymy. Liczę na to, że to się może jednak zdarzyć” - powiedział Cichoń.