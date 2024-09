Zmiana wokół atomu. „Rezygnacja z przyczyn osobistych”

Z dniem 30 września ze stanowiska prokurenta spółki Polskie Elektrownie Jądrowe odchodzi Jan Chadam - poinformowała w piątek spółka. Obowiązki Chadama przejmą członkowie zarządu. PEJ jest inwestorem i przyszłym operatorem pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Jak poinformowała w piątek PEJ, Chadam umotywował odejście względami osobistymi. Spółka podkreśliła, że zmiana ta nie wpływa na harmonogram projektu budowy elektrowni jądrowej w Choczewie. Obowiązki Chadama przejmują członkowie zarządu spółki - prezes Leszek Juchniewicz i wiceprezes Piotr Piela. Chadam był prokurentem spółki od lutego 2024 r.

„Jan Chadam jest wyjątkowym profesjonalistą, dlatego przyjęliśmy tę decyzję z żalem, ale też ze zrozumieniem. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy jako spółka – w tym we współpracy z Janem Chadamem – szereg ważnych działań: złożyliśmy wniosek o wydanie pozwolenia na prace przygotowawcze do budowy elektrowni na Pomorzu, wsparliśmy stronę rządową w przygotowaniu wniosku notyfikacyjnego w sprawie pomocy publicznej dla naszej inwestycji. Jesteśmy też na ostatnim etapie rozmów z przyszłym doradcą finansowym spółki” - powiedział prezes Juchniewicz, cytowany w komunikacie spółki.

„Polskie Elektrownie Jądrowe działają i w tej kwestii nic się nie zmienia, konsekwentnie osiągamy kolejne kamienie milowe naszego planu” – dodał.

Jan Chadam w latach 2009-2015 pełnił funkcję prezesa operatora przesyłowego gazu Gaz-Systemu, a w latach 2015-2017 także prezesa spółki Polskie LNG. Był odpowiedzialny za realizację największych krajowych projektów infrastrukturalnych, w tym terminala LNG w Świnoujściu wraz z siecią gazociągów.

Zadanie dla PEJ: budowa elektrowni na Pomorzu

Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa PEJ jest inwestorem i operatorem elektrowni na Pomorzu. Spółka ma już decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MWe w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, oraz decyzję zasadniczą wydaną przez ministra klimatu. PEJ podpisała też z konsorcjum Westinghouse-Bechtel umowę na zaprojektowanie elektrowni. Z kolei rząd wysłał do Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację pomocy publicznej poprzez dokapitalizowanie spółki kwotą 60 mld zł oraz w postaci kontraktu różnicowego.

Elektrownia ma powstać w technologii AP1000 Westinghouse i składać się z trzech bloków. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami ze strony rządu, pierwszy beton jądrowy pod pierwszy blok ma zostać wylany w 2028 r., a jego budowa ukończona w 2035 r.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Casus Rafako. Dlaczego Skarb Państwa topi spółkę?

Ta broń już nie bez zezwolenia - jest wniosek policji

Zaczęło się. Aż 4 tys. i 9 tys. do zwolnienia. PKP Cargo i Poczta Polska protestują

»» Rozmowa z red. Joanną Buczyńską o tym, co się stanie z cenami nieruchomości na terenach objętych powodzią? na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: