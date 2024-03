Ropa najdroższa w 2024 roku! Ostrzeżenie przed deficytem

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) ostrzega, że deficyt ropy na rynku będzie utrzymywał się przez cały rok 2024. To zaskakująca zmiana stanowiska, która została przekazana przez Reuters.

MAE, która początkowo zakładała nadwyżkę ropy na światowym rynku, teraz zmienia swoje przewidywania. Główną przyczyną tego zwrotu jest spodziewane dalsze obniżanie wydobycia przez krajowe i międzynarodowe firmy naftowe, skupione w ramach OPEC+ w drugiej połowie roku. MAE widzi realną możliwość deficytu surowca na globalnym rynku przez cały rok.

Toril Bosoni, szefowa działu rynku ropy w MAE, zaznacza, że wciąż istnieje ryzyko, że w drugiej połowie roku pojawi się nadmiar ropy, zależnie od tego, kiedy kartel zakończy redukcję wydobycia oraz jak szybko to się stanie. To oznacza, że rynek ropy naftowej pozostaje wrażliwy na zmiany w polityce produkcji, co może mieć istotny wpływ na ceny surowca i sytuację gospodarczą w wielu krajach.

Ceny ropy naftowej w USA

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną. Inwestorzy oceniają, że najnowsze dane o zapasach ropy wskazują na bardziej zacieśnioną sytuację na rynku.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,07 proc. do 78,78 USD.

Brent na ICE na maj rośnie o 0,11 proc. i kosztuje 84,12 USD za baryłkę.

Amerykański Departament Energii podał w środę, że zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 1,54 mln baryłek, czyli o 0,34 proc. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 5,56 mln baryłek, czyli o 2,36 proc. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 880 tys. baryłek, czyli o 0,76 proc.

Ukraińskie drony zaatakowały w środę kolejną w ostatnich dniach rafinerię w Rosji. Wywiad wojskowy (HUR) potwierdził, że dokonał uderzenia w Zakłady Produktów Naftowych w Nowoszachtyńsku w obwodzie rostowskim. Jak podkreślono, jest to obiekt wykorzystywany przez Rosjan do celów militarnych.

Tego samego dnia rano Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczyła, że w nocy z wtorku na środę przeprowadziła ataki przy pomocy dronów na trzy rafinerie w Rosji: w Riazaniu, a także w Kstowie w obwodzie niżnonowogrodzkim i w Kirszach w obwodzie leningradzkim.

Cięcia dostaw ze strony OPEC umożliwiły kontynuację spadku zapasów od końca 2023 r. do pierwszego kwartału 2024 r., wspierając ceny. Wraz ze wzrostem popytu w 2024 r. rynki będą dość zrównoważone, co potwierdza nasz pogląd, że cena ropy Brent będzie mogła wynosić około 80 USD za baryłkę - powiedział Neil Beveridge, starszy analityk w Sanford C. Bernstein. Silny eksport produktów z USA doprowadził do spadku zapasów benzyny do najniższego poziomu od trzech miesięcy. Rynek zareagował również na rosnące ryzyko geopolityczne po ataku ukraińskiego drona na rosyjską rafinerię – podali analitycy ANZ w raporcie.

pb, jb