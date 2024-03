Minister obiecuje „asertywnie” rozmawiać z KE

Będziemy rozmawiać z Komisją Europejską o usunięciu podatku od samochodów spalinowych – zapewniła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w sobotę w TVN24 mówiła o zmianach w Krajowym Planie Odbudowy.

Te zmiany są konieczne, mamy dwa lata opóźnienia, co jest bolesne w projekcie, który ma się skończyć w 2026 r. To, co możliwe, przesuwamy na późniejszy termin, ale tak, aby to zakończyć do 2026 r. – wyjaśniła minister.