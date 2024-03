Fińskie wojska na Ukrainie? Jest decyzja

W najbliższych latach Rosja stanie się jeszcze bardziej agresywna, niezależnie od tzw. wyborów w tym kraju. Otrzymany (przez Putina) tzw. mandat będzie prawdopodobnie do tego prowadzić. Musimy być gotowi na to, że to długoterminowe i wręcz egzystencjalne zagrożenie dla Europy – oświadczyła szefowa fińskiego MSZ Elina Valtonen.

Mówiąc o egzystencjalnym zagrożeniu Valtonen stwierdziła, że „Rosja używając całej swej potęgi depcze międzynarodowe wartości i zasady”. „Europa musi na to odpowiedzieć” – dodała, podkreślając, że mało kto chce żyć „w świecie, w którym można przesuwać granice krajów i zmieniać władze przez naciski”.

Zachodnie wojska na Ukrainie?

Valtonen, która w poniedziałek uczestniczyła w spotkaniu szefów dyplomacji UE oraz USA i Ukrainy, została zapytana przez fińskie media także o możliwość wysłania zachodnich wojsk na Ukrainę i o to, czy temat ten był poruszany podczas rozmowy z sekretarzem stanu USA.

„Teraz nie jest jeszcze na to czas, ale żadnych środków nie można wykluczyć” – odpowiedziała nie ujawniając szczegółów dyskusji ze stroną amerykańską, która wcześniej sprzeciwiła się wysłaniu wojsk NATO na Ukrainę.

Z Helsinek Przemysław Molik

PAP/ as/

