Bez atomu cele klimatyczne nie do osiągnięcia

Wydłużenie żywotności istniejących elektrowni jądrowych może pomóc w osiągnięciu celów związanych ze zmianami klimatycznymi - powiedziała w czwartek w Brukseli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas pierwszego Szczytu Energii Jądrowej w Brukseli. Energia nuklearna jest niezbędna do osiągnięcia celów klimatycznych - uważa szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol.

„Przedłużenie bezpiecznego funkcjonowania dzisiejszych obiektów jądrowych to jeden z najtańszych sposobów zapewnienia czystej energii na dużą skalę” – stwierdziła von der Leyen.

Dodała, że jednocześnie technologie nuklearne stoją przed wyzwaniami, w tym zabezpieczeniem finansów, a ostatnie projekty przekroczyły planowane budżety i harmonogramy oddania do użytku.

Atom niezbędny, ale jego udział w miksie globalnym spada

Szefowa KE powiedziała, że energia jądrowa na świecie jest drugim co do wielkości źródłem niskoemisyjnej energii elektrycznej po elektrowniach wodnych.

„Aby chronić nasze bezpieczeństwo energetyczne, kraje starają się zmniejszyć swoją zależność od importowanych paliw kopalnych. Aby zapewnić ich konkurencyjność, energia jądrowa może stanowić niezawodną kotwicę cen energii elektrycznej. (…) Większość dróg do zerowej emisji netto pozostawia otwarte miejsce dla energii jądrowej. (…) Prognozy Komisji Europejskiej pokazują również, że w większości odnawialne źródła energii, uzupełniane przez energię jądrową, będą stanowić podstawę produkcji energii w UE do roku 2050” - powiedziała von der Leyen.

Dodała jednak, że przyszłość technologii nuklearnych nie jest pewna.

„Dzisiejsza rzeczywistość na większości rynków to powolny, ale stały spadek udziału w rynku. W skali świata energia jądrowa stanowi obecnie 9 proc. światowego koszyka elektroenergetycznego. Jednak w 1988 roku udział energii jądrowej wynosił 18 proc., czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. Ta sama historia jest widoczna w Unii Europejskiej. Energia jądrowa jest nadal największym źródłem wytwarzania energii elektrycznej w UE, z udziałem na poziomie 22 proc. Udział ten jest jednak znacznie niższy od poziomu z lat 90. XX wieku, kiedy energia jądrowa wytwarzała jedną trzecią energii elektrycznej w Europie” - powiedziała.

Atom w ryzach dyscypliny finansowej

Zdaniem von der Leyen przyszłość energetyki jądrowej zależy od zdolności branży do realizacji dostaw na czas i w ramach budżetu.

„Zdecydowanie zbyt często budowa elektrowni jądrowych wiązała się ze znacznymi dodatkowymi kosztami i przekroczeniami.(…) Oczywiście, jak w przypadku każdej powstającej technologii, są wzloty i upadki, sukcesy i porażki, jest to całkiem normalne” - powiedziała szefowa KE.

„Zainwestujcie już teraz na rzecz neutralności klimatycznej do roku 2050, poszerzcie swoje zaangażowanie w przejście na czystą energię, rozważcie przedłużenie żywotności istniejących elektrowni przy pełnym zaangażowaniu w zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz wprowadźcie innowacje. Jeśli przemysł i rządy będą w stanie wywiązać się z tych zadań, widzę sposób, w jaki energia jądrowa może znacząco przyczynić się do szybkiej, bezpiecznej przyszłości o zerowej emisji netto” - powiedziała von der Leyen do uczestników szczytu, wśród których byli unijni przywódcy.

Uczestnicy Szczytu Nuklearnego UE pod pomnikiem Atomium w Brukseli / autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

OZE musi mieć wsparcie w atomie

„Bez wsparcia energią atomową nie mamy żadnej szansy na osiągnięcie o czasie celów klimatycznych” - powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) Fatih Birol, afiliowanej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju agencji.

„Odnawialne źródła energii będą odgrywać główną rolę, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej” - powiedział Birol. Jego zdaniem najistotniejsza będzie energia słoneczna, wspierana przez energię wiatrową i wodną.

„Potrzebujemy jednak również energii jądrowej, szczególnie w tych krajach, w których nie ma znaczącego potencjału źródeł odnawialnych” - oświadczył.

Szczyt ma podkreślić rolę energii jądrowej w kontekście ograniczenia zużycia paliw kopalnych, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i pobudzania rozwoju gospodarczego. Współprzewodniczą mu premier Belgii Alexander De Croo i dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Mariano Grossi.

