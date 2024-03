W sobotę rusza kampania w telewizji i radiu

W sobotę 23 marca w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu rusza emisja spotów wyborczych w darmowym czasie antenowym przyznanym komitetom startującym w wyborach samorządowych. Ostatnie audycje wyborcze ukażą się w piątek 5 kwietnia.

W ogólnopolskich mediach do podziału między sześć komitetów startujących w wyborach do rad jest 15 godzin w TVP i 20 godzin w Polskim Radiu.

Spoty jakich partii zobaczymy?

Do bezpłatnej emisji spotów mają prawo komitety: KKW Koalicja Obywatelska, KW Prawo i Sprawiedliwość, KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, KKW Lewica, KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”.

Są to te komitety, które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw, w tym przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku.

Kiedy sporty wyborcze będą nadawane?

Nieodpłatne audycje komitetów wyborczych będą nadawane w TVP1 i TVP2 oraz w każdym programie regionalnym. Spoty będą emitowane codziennie blokach nie krótszych niż 10 minut. W TVP1 - w godz. od 6 do 10 oraz w godz. od 16 do 23; w TVP2 w godz. od 6 do 9 oraz w godz. od 14.30 do 17.55.

W Polskim Radiu spoty wyborcze będą emitowane w czterech programach ogólnopolskich: Jedynce, Dwójce, Trójce oraz Polskim Radiu 24 codziennie w godz. od 6.05 do 10 i w godz. od 22.05 do 23 - również w blokach nie krótszych niż 10 minut.

Pozostałe komitety wyborcze startujące do rad będą mogły emitować swoje spoty w programach regionalnych (w sumie 15 godz. w telewizji i 20 godz. w radiu). Prawo do emisji spotu ma każdy komitet, który zarejestrował listę chociaż w jednym okręgu wyborczym: do rady gminy, powiatu czy sejmiku wojewódzkiego.

W telewizjach regionalnych audycje tych komitetów będą emitowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 17 do 18 i w godz. od 19 do 20 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 25 minut. Z kolei w soboty i niedziele spoty będą emitowane w godz. od 7 do 9, w godz. od 17 do 18 i w godz. od 19 do 23 w blokach audycji wyborczych nie krótszych niż 10 minut.

W przypadku radiofonii regionalnej, audycje komitetów startujących do rad będą emitowane głównie w godz. od 13 do 15 oraz w godz. od 18 do 22.

Kto ma jeszcze czas antenowy?

Czas antenowy w mediach regionalnych mają też komitety, które wystawiły swoich kandydatów w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta (2 godz. w każdej regionalnej telewizji i 4 godz. w każdym regionalnym radiu).

W tym przypadku w regionalnej telewizji spoty będą się pojawiać przede wszystkim w godz. od 17 do 18 i w godz. od 19 do 20 od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele w godzinach od 7 do 9, od 17 do 18 i od 19 do 23.

Natomiast w regionalnych radiach będą emitowane przede wszystkim w godzinach od 13 do 15 i w godz. od 18 do 22.

Oprócz emisji w darmowym czasie komitety wyborcze mogą emitować swoje spoty odpłatnie.

Kampania zakończy się o północy z piątku 5 kwietnia na sobotę 6 kwietnia; wtedy zaczyna się cisza wyborcza.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia.

