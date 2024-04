W niedzielę 29 mln Polaków ma prawo głosować

Szef PKW Sylwester Marciniak przekazał w piątek, że liczba osób uprawnionych do głosowania w nadchodzących wyborach samorządowych wynosi ponad 29 mln; z tego ponad 5 tys. zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego, a prawie 32 tys. - przez pełnomocnika.

Szef PKW przekazał na piątkowej konferencji prasowej dane statystyczne dotyczące wyborów samorządowych. Poinformował, że liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosi ponad 29 mln 37 tys. osób. Liczba wyborców, która zgłosiła chęć głosowania korespondencyjnego wynosi 5 tys. 461 osób., a liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika - 31 tys. 921.

Marciniak podkreślił, że - jeśli chodzi o liczbę członków obwodowych komisji wyborczych - to wynosi ona 260 tys. 852, a jeżeli chodzi o okręgowe komisje wyborcze - 27 tys. 444.

Szef PKW przekazał ponadto, że w tegorocznych wyborach samorządowych zgłoszono 11 tys. 366 zawiadomień o utworzeniu komitetu, z czego zapadło tylko 48 odmów zarejestrowania.

Okręgi i mandaty

Marciniak powiedział też, że w każdej z 2 tys. 477 gmin jest co najmniej jeden kandydat. „W 412 gminach jest tylko jeden kandydat, w 860 gminach jest dwóch kandydatów” - dodał.

Szef PKW zwrócił uwagę, że - jeżeli chodzi o sejmiki województw - to na 552 mandaty w 85 okręgach wyborczych zgłosiło się 5 tys. 440 kandydatów. Dodał, że w każdym okręgu jest co najmniej jedna lista.

Z kolei, jeśli chodzi o rady powiatów, to jest 1319 okręgów wyborczych, do zdobycia 6 tys. 170 mandatów, a kandydatów - 42 tys. 685. „Czyli średnio 7 kandydatów na jeden mandat radnego w powiecie” - zwrócił uwagę Marciniak.

Szef PKW, mówiąc o radach gmin, podkreślił, że jest tu rozróżnienie na gminy do 20 tys. mieszkańców i gminy powyżej 20 tys. mieszkańców.

„W gminach do 20 tys. mieszkańców mamy 32 tys. 370 okręgów jednomandatowych i kandyduje 87 tys. 418 kandydatów. Jeżeli chodzi o gminy powyżej 20 tys. mieszkańców, to na 7 tys. 46 mandatów kandyduje 45 tys. 83 kandydatów” - zaznaczył Marciniak.

Szef PKW przekazał też dane dot. rad dzielnic Warszawy. „Mamy łącznie 2 tys. 564 kandydatów na 420 miejsc w 76 okręgach wyborczych. W każdym okręgu są zarejestrowane listy” - powiedział.

„Jeżeli chodzi o rady gminy do 20 tys. mieszkańców, to mamy utworzonych obwodów głosowania 31 tys. 456, przy czym stałych 29 tys. 707, a odrębnych 1749” - poinformował szef PKW.

Marciniak przypomniał, że - jeżeli chodzi o wybory samorządowe - to nie przeprowadza się ich za granicą, jak również na statkach.

Kim są kandydaci?

Szef PKW podał też, że w wyborach do rad powiatu 47 proc. kandydujących to kobiety, a 53 proc. - mężczyźni. Najwięcej kandydatów jest do rady powiatu w Gryficach – 104, najmniej do rady powiatu kolbuszowskiego – 9. Najstarszy kandydat startuje do rady m.st. Warszawy i liczy 93 lata, najmłodszy to 18-latek, który startuje do rady powiatu w Kętrzynie. Średnia wieku to prawie 50 lat.

W wyborach do sejmików wojewódzkich kobiety stanowią blisko 47 proc. kandydatów, a mężczyźni 53 proc. Najwięcej kandydatów - 115 - startuje do sejmiku województwa mazowieckiego, natomiast najmniej do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego - 41 kandydatów.

Najstarszy kandydat w wyborach do sejmików wojewódzkich liczy 89 lat (chodzi o sejmik województwa podlaskiego), najmłodszy ma 18 lat (sejmik woj. wielkopolskiego). Średnia wieku kandydatów do sejmików województw to prawie 48 lat.

Szef PKW poinformował również, że wśród kandydatów w wyborach na włodarzy gmin (wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast) kobiety stanowią 21 proc., a mężczyźni 79 proc. Najwięcej, 9 kandydatów ubiega się o stanowisko burmistrza Trzemeszna, natomiast w 412 gminach startuje tylko jeden kandydat. Marciniak zaznaczył, że tam, gdzie jest tylko jeden kandydat na włodarza gminy, musi on uzyskać więcej niż połowę głosów „za”. Zwrócił też uwagę, że w stosunku do 2018 r. wzrosła liczba gmin, w których o kandydowanie na włodarza ubiega się tylko jeden kandydat (w 2018 r. było takich gmin 332).

„Sądzę że to nie jest dobry prognostyk, raczej zawsze dobrze, gdy kandydat na wójta, burmistrza czy prezydenta ma konkurenta, natomiast w tej chwili można powiedzieć, że w jednej szóstej gmin startuje tylko jeden kandydat” - podkreślił Marciniak.

Jak wymienił, najstarszy kandydat w wyborach na włodarzy gmin ma 81 lat i ubiega się o stanowisko prezydenta m.st. Warszawy, najmłodszy ma 25 lat, i stara się o fotel burmistrza Głuchołaz. Średnia wieku to 49 lat.

Edyta Roś, Karolina Mózgowiec, Aleksandra Rebelińska (PAP), sek