Chorwaci już poznali „uroki” euro. Gnębi ich bieda

Polska należała do krajów o najniższym wskaźniku bezrobocia w UE we wrześniu; wyniosło ono 2,8 proc. - podał w piątek Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). Jedynie w Czechach współczynnik ten był nieco niższy - 2,7 proc., a równie niskie bezrobocie co w Polsce odnotowała tylko Malta