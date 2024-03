Tragedia w USA: Zawalił się historyczny most

W USA miała właśnie miejsce ogromna tragedia - po uderzeniu weń statku zawalił się historyczny most w Baltimore.

Jak wskazuje na platformie X profil OSINTdefender most Francis Scott Key na rzece Patapsco w Baltimore zawalił się, po tym jak uderzył weń frachtowiec.

Według doniesień profilu ma być ogromna ilość ofiar.

NYT potwierdza

Rewelacje portalu szybko potwierdził The New York Times, dodając, iż statek, który uderzył w most miał pływać pod banderą Singapuru.

Na obecną chwilę, jak donosi gazeta, nie jest jasne ile jest ofiar tego wydarzenia.

Budowa mostu Francis Scott Key rozpoczęła się w 1972 roku, zaś sama konstrukcja należy do najbardziej znanych w Stanach Zjednoczonych, będąc zarazem ikoniczną dla miasta Baltimore.

AKTUALIZACJA

Potwierdzenie polskiej agencji

Jak informuje w komunikacie PAP:

Część mostu Key Bridge w Baltimore w amerykańskim stanie Maryland runęła we wtorek, kiedy uderzył weń statek handlowy - podała telewizja Fox. Nie wiadomo na razie czy są ofiary. Lokalna rozgłośnia WTOP news poinformowała, że po kolizji „wiele pojazdów” znajdujących się na moście wpadło do wody. Jak wynika z filmu opublikowanego na platformie X statek zapalił się po czym zatonął. Trwa akcja ratunkowa. Most został zbudowany w latach 70. XX wieku. Jego główne przęsło ma długość 366 metrów, a całość - 2632 m. Rocznie korzysta z niego ponad 11 milionów pojazdów.

X/ The New York Times/

