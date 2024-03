Jest wniosek o postawienie prezesa NBP przed TS

Grupa posłów złożyła we wtorek w południe wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek podpisało 191 posłów - poinformował Zbigniew Konwiński (KO).

We wstępnym wniosku o postawienie Glapińskiego przed TS zarzuca się mu, że w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania dopuścił się naruszenia Konstytucji RP i ustaw.

»» O ataku KO na prezesa NBP czytaj tutaj:

„Wyślę list do Tuska” - Szef NBP wyciąga rękę na zgodę

Adam Glapiński „nie odsunie się” od zarządzania NBP

Domański nie chce wchodzić w spór o Glapińskiego

Politico: EBC może bronić Glapińskiego

Złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz m.in. interwencji walutowych bez należytego upoważnienia - to niektóre z ośmiu zarzutów wobec szefa NBP Adama Glapińskiego zawarte we wstępnym wniosku o postawienie go przed Trybunałem Stanu.

We wniosku szefowi banku centralnego zarzucono złamanie konstytucji m.in. poprzez zorganizowanie skupu aktywów w latach 2020-2021, co miało w efekcie „pośrednie finansowanie przez Narodowy Bank Polski deficytu budżetowego w łącznej kwocie co najmniej 144 miliardów złotych”. Zdaniem autorów wniosku prezes zrobił to bez „należytego upoważnienia” od Rady Polityki Pieniężnej.

Inny zarzut dotyczy interwencji na rynku walutowym w grudniu 2020 r. oraz w marcu 2022 r., które – według autorów – miały być podejmowane „bez należytego upoważnienia od Zarządu NBP”, a na dodatek „co najmniej część z nich miała na celu osłabienie wartości polskiej waluty”.

»» O zawartości wniosku złożonego prezesa NBP czytaj też tutaj:

wPolityce.pl: wyciekły zarzuty przeciw prezesowi NBP

PAP, sek