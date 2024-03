Warszawa z nową przeprawą przez Wisłę [ZDJECIA]

Dzisiaj zrzut surowych ścieków do Wisły przekroczył w sumie 10 mln metrów sześciennych. Daje to opłatę podwyższoną ok. 30 mln zł - poinformował we wtorek na Twitterze Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnosząc się do aktualnej sytuacji związanej z awarią układu przesyłającego ścieki do oczyszczalni "Czajka"