Netanjahu o izraelskim ataku: to się zdarza na wojnie

Śmierć siedmiorga wolontariuszy organizacji charytatywnej World Central Kitchen w Strefie Gazy to „tragiczny przypadek nieumyślnego trafienia niewinnych ludzi” przez siły izraelskie – oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Wśród ofiar śmiertelnych są obywatele Australii, Polski i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim; zginął także palestyński kierowca.

Śmierć Polaka: MSZ na razie tylko „weryfikuje” dane

To się zdarza na wojnie i zbadamy to gruntownie. Jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi rządami i uczynimy wszystko, by to się nie powtórzyło – zapewnił Netanjahu.