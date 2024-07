Cztery punkty Netanjahu. Nowe rozmowy z Hamasem

Porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy musi zawierać cztery punkty, które nie podlegają negocjacjom - ogłosił premier Izraela Benjamin Netanjahu. W tym tygodniu w Kairze i Ad-Dausze mają się odbyć kolejne negocjacje między Izraelem a Hamasem, w których pośrednikami są USA, Egipt i Katar. Rozmowy wznowiono po wielotygodniowym impasie.

Podstawą do rozmów jest trzyetapowy plan całkowitego zawieszenia broni przedstawiony przez prezydenta USA Joe Bidena, który obejmuje również wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów.

Czego nie chce negocjować premier

Cztery niepodlegające negocjacjom punkty, o których mówił Netanjahu to: możliwość wznowienia walk, by spełnić cele wojenne Izraela, zakończenie przemytu broni z Egiptu do Gazy. Dwa kolejne mówią o jak największej liczbie żywych zakładników, którzy mają zostać uwolnieni w ramach umowy, oraz niedopuszczenie do powrotu na północ Strefy Gazy tysięcy bojowników Hamasu.

Warunki Hamasu

Z kolei Hamas dotychczas żądał gwarancji całkowitego zakończenia wojny już w pierwszej fazie umowy, co było nie do przyjęcia dla rządu Izraela.

Netanjahu podkreślał, że nie zaakceptuje porozumienia, które nie pozwoli na całkowite wyeliminowanie zdolności militarnych Hamasu i odsunięcie go od władzy, co jest – obok uwolnienia zakładników – głównym celem wojennym Izraela.

W zeszłym tygodniu Hamas przekazał nowe stanowisko negocjacyjne, zawierające pewne ustępstwa, co budzi nadzieję na zawarcie zawieszenia broni - informowały światowe media, powołując się na źródła amerykańskie, izraelskie i palestyńskie.

Tragiczne skutki konfliktu

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po terrorystycznym ataku Hamasu na południe Izraela 7 października 2023 r., w którym zabito niemal 1200 osób. Porwano też 251 zakładników, ocenia się, że 116 z nich jest nadal w niewoli.

W tym czasie zginęło ponad 38 tys. Palestyńczyków - informują kontrolowane przez Hamas władze lokalne, które w tym zestawieniu nie odróżniają ofiar cywilnych od bojowników.

W efekcie wojny Strefa Gazy pogrążona jest w kryzysie humanitarnym na wielką skalę, a większość ludności stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Z Jerozolimy Jerzy Adamiak (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Budżet państwa - jesień będzie gorąca

Polska na straży bezpieczeństwa paliwowego… Niemiec!

Zapukają do Twojego domu i sprawdzą. Nowy obowiązek

Triumf Polski! Gazprom zapłaci rekordową karę