Podniebne „atrakcje". Jak przeżyć lot bez toalet

Południowoafrykańskie linie lotnicze CemAir wprowadziły politykę zamkniętych toalet podczas niektórych krótszych lotów, poinformował we wtorek portal IOL.

CemAir obsługuje 26 samolotów wylatujących z międzynarodowego lotniska OR Tambo w Johannesburgu. Linie obsługują ważne miasta biznesowe w całej Afryce. Są też bardzo popularne wśród turystów udających się na safari w kraju, ale też lecących na przykład do Maun w sąsiedniej Botswanie, będącego bramą do Delty Okawango.

Plastikowa butelka niezbędnym „wyposażeniem”

Lot z Johannesburga do Maun trwa około godziny i 45 minut. Pasażerowie są ostrzegani przed wejściem na pokład, aby skorzystali z toalet na lotnisku.

„Rzeczywistość jest taka, że niezliczone są przypadki, w których pasażerowie płci męskiej są zmuszani do korzystania z butelki na oczach sąsiadów, a sytuacja jest jeszcze bardziej żenująca i być może bardziej kłopotliwa dla pasażerek”, opisał problem IOL.

Miles van der Molen, dyrektor generalny linii, powiedział, że jeśli ktoś chce zrezygnować z podróży z powodu zamkniętej toalety, otrzyma pełny zwrot pieniędzy.

Tadeusz Brzozowski z Monrowii (PAP)

