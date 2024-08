Zawieszone miliardy #naStart. Gdzie są?

MFiPR chce wstrzymania prac nad ‘Kredytem na Start’ do uzyskania informacji o wpływie na rynek

Pewne obietnice

Podczas kampanii wyborczej Donald Tusk przekonywał:

Uchylałbym obawy niektórych ekspertów, że tego typu programy wsparcia, kredyt 0% czy dopłata do najmu, muszą wpłynąć na wyraźny wzrost ceny mieszkań - powiedział w Łodzi szef PO Donald Tusk

Po 9 miesiącach rządów MRfPR chce wstrzymania prac

MRfPR chce wstrzymania prac nad rządowym programem.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) apeluje o wstrzymanie prac nad rządowym projektem ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart do czasu uzyskania informacji o wpływie tego kredytu m.in. na rynek najmu oraz wzrost cen mieszkań, wynika ze stanowiska resortu do projektu tej ustawy.

Po dziewięciu miesiącach rządu słyszymy „w dalszym ciągu odnotowujemy brak danych dotyczących wpływu kredytu 2% (BK2%) na szereg obszarów, m.in. wpływu na rynek najmu” - przypomniała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

W ocenie MFiPR, pomimo zmiany szeregu założeń w projektowanym programie kredyt mieszkaniowy #na Start, w dalszym ciągu jest to program dopłat do kredytów, którego mechanizm w dużym stopniu nawiązuje do poprzedniego rozwiązania czyli programu „BK2%”.

Nie będzie pewnej obietnicy Donalda Tuska?

Dlatego też, wobec braku kompleksowych i pogłębionych analiz dotyczących wpływu programu BK2% na szereg obszarów oraz przy jednoczesnej świadomości, że program ten przyczynił się do wzrostu cen mieszkań, zdaniem MFiPR priorytetem rządu w tym momencie nie powinno być tworzenie kolejnego instrumentu o tożsamym - negatywnym - wpływie, ale powinny być działania propodażowe i zwiększające efekty budownictwa o charakterze społecznym (tj. przede wszystkim dofinansowanie kredytowania preferencyjnego BGK i dotacji dla gmin z Funduszu Dopłat) - podkreśliła Pełczyńska-Nałęcz.

Wskazała, że potrzeba zwiększenia podaży mieszkań wynika również bezpośrednio z Krajowej Polityki Miejskiej 2030, dokumentu strategicznego rządu kreującego politykę miejską w Polsce.

Wewnętrzna prośba ministerstwa

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wstrzymanie prac nad projektem ustawy do czasu pozyskania szczegółowych informacji o jej wpływie na przytaczane przez MFiPR kwestie” - podsumowała minister.

Projekt ustawy o kredycie mieszkaniowych #naStart zakłada m.in. że dopłaty do kredytu mają być zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata ma obniżać oprocentowanie kredytu do: 1,5% w przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego nie wchodzi żadne dziecko; 1% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi jedno dziecko; 0,5% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi dwoje dzieci; 0% w przypadku gospodarstwa domowego, w którego skład wchodzi troje albo więcej dzieci i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. »» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

