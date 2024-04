Sondaż CBOS: Polacy ocenili, czy są biedni czy bogaci

Poprawiły się oceny Polaków odnośnie sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych; 52 proc. twierdzi, że żyje na średnim poziomie - wynika z opublikowanego we wtorek badania CBOS. Na skromne życie wskazało 14 proc. ankietowanych, a 1 proc. oceniło, że żyje bardzo biednie.

CBOS powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przypomniał, że w 2023 r. średnioroczna inflacja wyniosła 11,4 proc. r/r i była niższa niż w 2022 r. kiedy wyniosła 14,4 proc. i była najwyższa od 25 lat. Zauważono, że po spadku realnych wynagrodzeń w roku 2022, w ub.r. nastąpił ich realny wzrost. Realne płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 0,5 proc. r/r, a jeszcze mocniej wzrosła siła nabywcza emerytur i rent (o 4,7 proc. r/r w przypadku pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych i o 10 proc. r/r w przypadku rolników indywidualnych.

Zgodnie z opublikowanym badaniem ponad połowa respondentów (52 proc.) - charakteryzując sposób gospodarowania pieniędzmi w swoim gospodarstwie domowym - zadeklarowała, że żyje na średnim poziomie (starcza im na co dzień, lecz muszą oszczędzać na poważniejsze wydatki). Co trzecia osoba (29 proc.) uważa, że żyje dobrze i starcza jej na wiele bez specjalnego oszczędzania. Mniejszość ankietowanych, bo 4 proc. wskazała, że żyje bardzo dobrze i może pozwolić sobie na pewien luksus. Na skromne życie i konieczność bardzo oszczędnego gospodarowania środkami wskazało z kolei 14 proc. ankietowanych, a 1 proc. odpowiadających zadeklarowała, że żyje bardzo biednie i nie starcza im środków nawet na podstawowe potrzeby.

CBOS zauważył, że w ciągu ostatniego roku oceny poziomu życia poprawiły się.

Zwiększył się odsetek osób deklarujących, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze (z 27 do 33 proc.), a zmniejszył tych, którym żyje się bardzo biednie lub skromnie (z 18 do 15 proc.). Obecnie udział zadowolonych z sytuacji finansowej należy do najwyższych w historii naszych badań. Równie wysoki odsetek pozytywnych ocen rejestrowaliśmy w roku 2019, natomiast najniższy odsetek żyjących bardzo biednie lub skromnie – w drugiej połowie 2020 roku - poinformowano.