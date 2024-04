Sasin: transformacja energetyczna trafia na śmietnik

Transformacja energetyczna, której musimy dokonać odsuwa się w czasie na lata. Konsekwencją tego będą bardzo wysokie podwyżki cen za energię elektryczną i cieplną, które mocno odczujemy w najbliższych latach – tak Jacek Sasin, były wicepremier i szef Ministerstwa Aktywów Państwowych w rządzie Zjednoczonej Prawicy podsumowuje koncepcje zmian w branży energetycznej, ujawnione w mediach przez resort przemysłu.

Minister przemysłu prof. Marzena Czarnecka w czwartkowych wywiadach w prasie zapowiedziała, że rząd planuje „przypisać” kopalnie do elektrowni spółek energetycznych, co w praktyce oznacza zaniechanie utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), w której miały by być ulokowane aktywa branży węglowej. Jej zdaniem, nie została jeszcze podjęta decyzja co do konkretnego wydzielenia elektrowni ze spółek, ale konieczne jest połączenie dostaw węgla z kopalń do elektrowni.

»» O wywiadzie minister przemysłu i reakcji na GPW czytaj więcej tutaj:

Rzeź na giełdzie. Wystarczył jeden wywiad prasowy…

Bez NABE spółki energetyczne obciążone aktywami węglowymi praktycznie nie będą mogły inwestować w zieloną energię. Po prostu żadna instytucja finansowa nie da im na to pieniędzy – skomentował na platformie X Jacek Sasin.

Transformacja energetyczna, której musimy dokonać odsuwa się w czasie na lata. Konsekwencją tego będą bardzo wysokie podwyżki cen za energię elektryczną i cieplną, które mocno odczujemy w najbliższych latach. Większość Polaków będzie ledwo wiązała koniec z końcem, a gospodarka straci szansę na bycie konkurencyjnym względem bogatszych państw Zachodu – stwierdza polityk Prawa i Sprawiedliwości. Niestety po CPK i atomie również transformacja energetyczna trafia na śmietnik. Zamiast podejmować realne działania są wytwarzane pozorowane analizy, alternatywne scenariusze. Wszyscy wiemy jaki jest tego cel- niewykonanie tych inwestycji i strata czasu. Nadchodzi drożyzna i uzależnianie się od innych państw. Im szybciej odsuniemy tę koalicję od władzy tym lepiej dla Polski – podsumowuje Jacek Sasin.

»» O sytuacji w sektorze energetycznym i w branży górniczej czytaj więcej tutaj:

Kompetencje rozproszone, więc koncepcji brak

Rząd Tuska wciąż nie ma pomysłu na aktywa węglowe

Sek