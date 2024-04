Rzeź na giełdzie. Wystarczył jeden wywiad prasowy...

Minister przemysłu prof. Marzena Czarnecka zdradziła swoje plany co co do losów branży górniczej. Wywołało to dramatyczną wyprzedaż akcji spółek energetycznych.

Energetyka będzie wyzwaniem

„Wygląda na to, ze energetyka może stać się źródłem największych kłopotów obecnego rządu. Nie chodzi bowiem o tylko problem z odpowiedzią na pytanie, jak wybudować tyle odnawialnych źródeł, żeby Bruksela była zadowolona i krajowy system wytrzymał „napięcie”. Do rozwiązania jest całe mnóstwo problemów, z których część obejmuje wrażliwe kwestie społeczne i przyszłość całych miast a nawet regionów - także obejmuje los setek tysięcy ludzi i wyborców jednocześnie. (…) Na dodatek można odnieść wrażenie, ze nie wiadomo, kto w obecnym rządzie ostatecznie będzie podejmował decyzje w sprawie energetyki (szeroko rozumianej). Kompetencje są bowiem rozrzucone ” – napisała nasza autorka Agnieszka Łakoma w opublikowanym na naszym portalu 9 kwietnia komentarzu Kompetencje rozproszone, więc koncepcji brak

Konkretnym przykładem jest sytuacja branży górniczej. Pisze o tym Agnieszka Łakoma: „Wraz z nadejściem rządu Donalda Tuska wylądował w koszu projekt NABE czyli agencji, która przejąć miała polskie aktywa węglowe. Dotąd jednak nie ma całościowej koncepcji nie tylko na górnictwo ale i całą elektroenergetykę. Są tylko obietnice minister przemysłu, Marzeny Czerneckiej, że taki plan na pewno powstanie” w tekście Rząd Tuska wciąż nie ma pomysłu na aktywa węglowe.

Dziś dostaliśmy żywy dowód na słuszność tych tez.

Resort przemysłu: kopalnie związane ze spółkami energetycznymi?

Planujemy przypisać kopalnie do poszczególnych elektrowni węglowych spółek energetycznych. Nie podjęliśmy decyzji co do konkretnego wydzielenia elektrowni ze spółek – powiedziała „Rzeczpospolitej” minister przemysłu prof. Marzena Czarnecka. Jej zdaniem, nie została jeszcze podjęta decyzja co do konkretnego wydzielenia elektrowni ze spółek, ale konieczne jest połączenie dostaw węgla z kopalń do elektrowni. W reakcji po otwarciu sesji giełdowej zanurkowały kursy akcji spółek z sektora energetycznego.

W środę po otwarciu sesji giełdowej mocno zaczęły notowania akcji spółek z sektora energetycznego. Papiery PGE spadają o 5,7 proc., Tauronu o 5,2 proc., a Enei o ponad 11 proc. WIG20 rośnie o 1 proc., a mWIG40 zyskuje 0,2 proc.

Akcje PGE kosztowały przed południem 6,56 zł. Obroty na papierach PGE wynoszą 16,4 mln zł przy obrotach w WIG20 na poziomie 95,1 mln zł.

Obroty na akcjach Tauronu i Enei są najwyższe wśród spółek notowanych w ramach indeksu mWIG40.

PAP, sek

